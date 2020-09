Assinatura de Protocolo Município de Cinfães e Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

A Autarquia de Cinfães e a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, irão assinar um protocolo em cerimónia marcada para o próximo dia 29 de setembro, terça feira, pelas 11h:30m em Cinfães.

“Este protocolo terá como objetivo promover a nossa modalidade junto das crianças que frequentam o 1º Ciclo no Ensino Básico por “terras de Serpa Pinto”, com a intenção de ainda no decorrer desta época termos atletas filiados num clube deste Concelho.

Pela primeira vez que a FPTM assina um protocolo com um Município do nosso Distrito, convicto que outras Autarquias queiram fazer também, com a espectativa da nossa modalidade cresça na nossa área de intervenção, apesar das atuais dificuldades provocadas pelo COVID 19″ refere Aquilino Pinto, Presidente da Direção da Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu.