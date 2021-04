Assinatura de protocolo entre Município do Fundão e Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco

Realiza-se hoje, dia 22 de abril, às 14h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Fundão, a assinatura de um protocolo entre o Município do Fundão e a Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco, com o objetivo de apoiar técnica e financeiramente o Projeto de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro.

A fileira do queijo possui uma forte expressão na região centro, constituindo um dos principais produtos endógenos deste território e constituindo-se como um dos produtos com maior potencial de valorização.

Neste sentido foi criado o Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro, que considera os territórios que integram um conjunto de DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida), nomeadamente Beira Baixa, Serra da Estrela e Rabaçal.

Este protocolo visa assegurar investimentos que estimulem os produtores a aderir ao processo de certificação do queijo, assim como definir estratégias e criar sinergias com o intuito de desenvolver toda a fileira do queijo.

