Assembleia Municipal de Viseu aprovou contas de 2022 com resultado líquido de 2,4 ME

A Assembleia Municipal de Viseu aprovou as contas relativas ao ano de 2022, que se traduziram num resultado líquido de cerca de 2,4 milhões de euros (ME).

O relatório de gestão e documentos financeiros da Câmara de Viseu referente ao exercício económico de 2022 foi aprovado com um voto contra (do BE) e dez abstenções (do PS).

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), afirmou que o resultado líquido se cifrou “em cerca de 2,4 milhões de euros, o que, em termos comparativos com o ano anterior, se refletiu num crescimento de 336,8%”.

O autarca salientou “a verificação do equilíbrio orçamental refletida na poupança corrente”.

“A receita corrente bruta foi superior à soma das despesas correntes com as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, no montante aproximado de 14,1 milhões de euros”, explicou.

Segundo Fernando Ruas, “é com a poupança corrente que se podem criar as condições para a realização de investimentos de capital”.

“Daí a designação de ‘regra do equilíbrio orçamental’ para a avaliação deste indicador”, sublinhou.

O autarca social-democrata destacou ainda que “o resultado antes de depreciações e gastos de financiamento foi incrementado em 27,3%, tendo atingido os 12,1 milhões de euros, mais 2,6 milhões de euros do que no ano anterior”.