Assembleia-Geral Ordinária CDT

Dada a atual situação que se vive, o Clube Desportivo de Tondela vem por este meio

informar todos os associados que a Assembleia-Geral Ordinária inicialmente prevista para o

mês de Maio, será aprazada para Julho, em data futuramente a anunciar.

A mesma AG terá a seguinte ordem de trabalhos:

Um. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DO ANO DE 2019; Dois. ELEIÇÃO DOS CORPOS DIRETIVOS PARA O BIÉNIO 2020-2022. (DE ACORDO COM O Nº1 DO ARTº

33º DOS ESTATUTOS, AS LISTAS DOS CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES, PARA OS CORPOS DIRETIVOS, DEVERÃO SER

APRESENTADAS À MESA DA AG, ATÉ 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA AO ATO ELEITORAL, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO Nº4, DO MESMO ARTº 33º); Três. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE.