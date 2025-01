ASICOTUR NA PROMOÇÃO DO TURISMO INTERNACIONAL

Associação Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Turísticos “ASICOTUR”, presidida por Alejandro Rubin, tem vindo, ao longo destes últimos anos, a realizar trabalho altamente meritório e dinamizador no sector, entre outros eventos, há que destacar visitas a países onde já se encontra a associação devidamente implantada, a fim de serem avaliados potenciais projetos turísticos desses mesmos países.

Convictamente, essas visitas Asicotur, têm por principal objetivo explorar oportunidades, em zonas esquecidas, mas que, todas elas, acabam por ser potenciais roteiros de desenvolvimento regional e nacional, terminando, sempre que possível e oportuno, nos Caminhos de Santiago.

Por outro lado, ASICOTUR tem estas visitas para obtenção de uma visão profunda das oportunidades que esses países visitados, dispõem de zonas turísticas que possam ser integradas numa realidade universal, em pacotes turísticos, para visitantes de todo o mundo, para tanto, há que mostrar essas realidades no que respeita a património cultural, bem como a riqueza paisagística.

Garantidamente, ASICOTUR esta a levar a cabo, um conjunto de iniciativas, sem fins lucrativos, da maior relevância , na divulgação precisa e oportuna, de modo a abrirem se novas portas para a realização de projetos nos quais todas as agencias de turismo podem colaborar de forma a promoverem um turismo sustentável, de alta qualidade com o qual, os mais beneficiados serão os turistas que procuram novos locais e as regiões que assim, e deste modo, acabam por obter dividendos.

Na realidade, esta grandeza de princípios, com agencias colaborantes, a ASICOTUR estará em forca na FITUR, Feira Internacional de Madrid, para mostrar trabalho de grande mérito e atribuir prémios aqueles que mais se distinguiram no ano de 2024. Acontecimento que o jornal Noticias de Viseu ira cobrir com o devido relevo, que esta Associação merece na sua divulgação.