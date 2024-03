ASAE apreende mais de sete toneladas de alimentos em Aveiro e Viseu

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 7.370 quilogramas de géneros alimentícios em estabelecimentos situados nos distritos de Aveiro e Viseu, por incumprimento das condições de armazenagem.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a ASAE explica que realizou uma operação de fiscalização em dois estabelecimentos grossistas de preparação e armazenagem de géneros alimentícios, nos distritos de Aveiro e Viseu.

Esta ação, no âmbito do combate a ilícitos contra a saúde pública, foi desenvolvida pela Brigada Especializada das Indústrias de Produtos de Origem Animal da Unidade Regional do Centro e teve como objetivo a verificação do cumprimento das condições de armazenagem e manipulação de géneros alimentícios.

Na sequência da operação, foram apreendidos 7.370 quilogramas de géneros alimentícios, designadamente iogurtes, queijos, produtos de charcutaria, produtos da pesca congelados, que carecem de temperatura controlada.

O valor total da apreensão foi de 61.500 euros.

A ASAE refere ainda que a atividade estava a ser exercida sem a respetiva autorização obrigatória de Número de Controlo Veterinário (NCV), “encontrando-se ainda diversos géneros alimentícios sem apresentarem a respetiva rotulagem obrigatória e sem terem aposição da marca de identificação do último estabelecimento que os manipulou”.

Os inspetores instauraram também dois processos de contraordenação, “tendo ainda sido determinada a suspensão de atividade do estabelecimento situado no distrito de Aveiro por não possuir o NCV legalmente exigido para atividade”.