Artesanato em madeira em exposição no posto de turismo de Sátão

O Posto de Turismo de Sátão apresenta a exposição “A Essência da Criação: Uma Exposição de Personalizados Artesanais em Madeira”, dos artesãos Isa e Léo, anunciou a Câmara de Sátão, no distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia, Isa e Léo são “oriundos do Brasil e motivados pela vontade de trabalhar com os materiais e produtos que sempre admiraram, mudaram-se para Portugal com o intuito de realizarem os seus sonhos”.

“Trabalham com materiais únicos e personalizados e referem que cada cliente atendido com sucesso, cada ‘feedback’ recebido, cada sorriso no rosto de uma criança que recebe um dos artigos como prenda e [a dupla] motiva a continuar em frente”.

A exposição “A Essência da Criação: Uma Exposição de Personalizados Artesanais em Madeira” está patente no Posto de Turismo de Sátão durante os meses de julho e de agosto.