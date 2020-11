Arranque da requalificação do Campo de Jogos de Campo de Besteiros

As obras de requalificação do campo de jogos de Campo de Besteiros arrancaram esta semana, representando esta intervenção um investimento de cerca de 160 mil euros.

As obras em curso no Campo da Corte visam a colocação de um relvado sintético, que se torna possível depois da Câmara Municipal de Tondela ter assinado um protocolo de colaboração com a Junta de Freguesia de Campo de Besteiros.

De acordo com o vice presidente da Câmara Municipal de Tondela, Pedro Adão, que é responsável pelo pelouro do Desporto, esta intervenção demonstra, mais uma vez, que o Município de Tondela tem um papel determinante no desenvolvimento da prática desportiva.

“A aposta na melhoria das infraestruturas desportivas concelhias têm sido uma constante. Não temos dúvidas de que é de primordial importância proporcionar a requalificação destes equipamentos, de forma a que a nossa população consiga exercitar-se e ter mais qualidade de vida, para além de permitir ainda que os alunos da comunidade escolar de Campo Besteiros tenham mais um equipamento ao seu dispor”, apontou.