ARRANCOU A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTRO DAIRE

A 1ª fase da empreitada de requalificação da Escola Secundária de Castro Daire está já em curso.

Este investimento, com um valor aproximado de 250 mil euros, visa a substituição das caixilharias dos pavilhões utilizados para a componente letiva, garantindo uma maior eficiência energética, bem como a beneficiação das condições de conforto para os utilizadores daquele espaço.

O Município de Castro Daire considera a requalificação da Escola Secundária uma grande prioridade, uma vez que, sendo os nossos jovens o futuro do Concelho, têm de lhes ser proporcionadas as melhores condições letivas, por forma a tornarmos o seu futuro melhor e que essa mais valia se repercuta no futuro de Castro Daire.

A 2ª fase da intervenção, com alterações de maior dimensão, está já em fase de preparação da adjudicação.

As duas fases representam um investimento superior a 2.500.000,00€ e irão contar com o financiamento a 85% por parte de fundos comunitários e 7,5% por parte do Ministério da Educação.

Após estas intervenções, os nossos alunos passarão a ter infraestruturas de qualidade, que aliadas ao potencial pedagógico existente, conduzirão ao seu desenvolvimento integral.