Arrancou a obra de abastecimento de água ao Couto

Está em curso a obra da rede de abastecimento de água à localidade do Couto, na freguesia de Alcofra.

A rede de abastecimento assenta na ampliação da rede de distribuição de água de Carvalhal de Vermilhas,

desenvolvendo-se na generalidade na via EM 619, que liga estas duas localidades.

O investimento total da obra é de 129.400 euros, acrescidos de iva, e os trabalhos, que tiveram início no mês

de junho deverão estar concluídos em dezembro de 2021.