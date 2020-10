Armamar anuncia Feira da Maçã online

A Câmara Municipal de Armamar acaba de anunciar que a Feira da Maçã 2020 vai acontecer no formato digital.

O anúncio partiu da Vereadora da Cultura, Cláudia Jesus Damião, responsável pela organização do certame que este ano conhece a sua décima terceira edição.

Assim a Feira da Maçã consistirá numa série de conteúdos a partilhar nas plataformas digitais de Armamar, Terra de Emoções entre, hoje dia 14 e 22 de outubro.

Recorde-se que as datas do evento, 16 a 18 de outubro, chegaram a ser anunciadas no início do ano pela Autarquia.

Vários serão os contributos de especialistas de diversas áreas: da atividade agrícola, da nutrição, chefs de cozinha, influenciadores digitais, entre outros que de visita a Armamar vão conhecer e partilhar o que de melhor se faz em Armamar.