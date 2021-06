Áreas de Reabilitação Urbana de Ribeiradio e de S. João da Serra aprovadas em Assembleia Municipal

Foram aprovadas no dia 18 de junho, em Assembleia Municipal e por unanimidade, as

delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de Ribeiradio e de S. João da

Serra.

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ribeiradio baseou-se, essencialmente,

na agregação dos aglomerados que constituem o núcleo urbano principal da freguesia ao

longo da Estrada Nacional 16, abrangendo a generalidade dos serviços públicos e

equipamentos existentes. Face a isto, engloba uma área de 56 hectares.

Relativamente à Área de Reabilitação Urbana de S. João da Serra, esta agrega os

aglomerados de São Joane e de Conlela, que constituem o núcleo urbano principal da

freguesia, ao longo da Estrada Regional 227, sendo a rua da Arroteia o elo de ligação

entre ambos, abrangendo uma área de 21 hectares, engloba a generalidade dos serviços

públicos, comércio e equipamentos existentes.

Nas duas áreas deu-se especial relevo ao critério patrimonial e histórico, incluindo os

elementos patrimoniais existentes e identificados na Carta de Património Cultural do

PDM de Oliveira de Frades.

Na ARU de Ribeiradio procurou-se, ainda, dar complementaridade a nível funcional

com a Ecopista da Linha do Vouga, motivo pelo qual se incluiu a antiga Estação de

Ribeiradio e o Apeadeiro da Sr.a Dolorosa.

De realçar que foram definidos objetivos considerando os diversos planos e estratégias

ao nível da habitação, das infraestruturas, do espaço público e da mobilidade urbana, e

em específico a promoção da instalação de estabelecimentos turísticos, impulsionados

pela valorização turística da Albufeira de Ribeiradio, da Zona Fruição Ribeirinha da

Carriça e do Ecotrilho do Rio Teixeira.

Com estas delimitações, o Município definiu um conjunto de benefícios fiscais,

conferindo aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os

edifícios e frações, o direito de acesso aos mesmos. São enquadradas neste conjunto de

benefícios fiscais, as efetivas e parciais ações de reabilitação, a adoção de soluções de

base natural e a alteração e reconversão funcional do edificado para habitação ou

atividade económica de proximidade.