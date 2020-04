Área dedicada de Moimenta da Beira já pode realizar testes

A Área Dedicada à Covid (ADC) de Moimenta da Beira tem, a partir de hoje, todas as condições necessárias para a realização de testes, nos termos definidos pela Direção-Geral da Saúde, anunciou a autarquia.

A ADC de Moimenta da Beira, que funciona no centro de saúde, serve também os concelhos de Penedono, Sernancelhe e Tabuaço, todos no distrito de Viseu.

“Conclui-se, assim, um processo longo de agregação de vontades de pessoas e entidades, desde a ARS (Administração Regional de Saúde) Norte que o permitiu, após uma primeira fase em que estava determinada a existência de apenas uma área de rastreio por ACES (Agrupamento de Centros de Saúde )”, explica.

A autarquia saúda o empenhamento do ACES e dos seus profissionais e também do laboratório que criou rapidamente condições para as populações servidas por esta ADC, “evitando assim deslocações penosas, inúteis e até perigosas para a saúde e a segurança de todos”.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas.