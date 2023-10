Aprovados protocolos anuais de Tondela com movimento associativo de mais de 105 mil euros

A Câmara de Tondela aprovou, por unanimidade, protocolos anuais com o movimento associativo desportivo e cultural do concelho orçados em mais de 105 mil euros para apoiar o desenvolvimento das atividades de 108 coletividades.

“Em comparação com o ano passado verifica-se um reforço nas transferências financeiras para o movimento associativo superior a seis mil euros”, referiu a autarquia, acrescentando que há mais duas instituições apoiadas.

Durante a reunião, foram também aprovados, por unanimidade, outros 12 protocolos com associações sociais, culturais e desportivas concelhias no montante global de 295 mil euros.

O executivo camarário daquela cidade do distrito de Viseu aprovou ainda acordos orçados em 46 mil euros com a Junta de Freguesia de Tonda e com as uniões de freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas e de Mouraz e Vila Nova da Rainha.