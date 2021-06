APROVADOS OS NOMES DOS CANDIDATOS DO PS A PRESIDENTES DE CÂMARA

A Federação Distrital de Viseu do PS aprovou os nomes dos candidatos

a Presidente de Câmara do Partido Socialista às eleições autárquicas deste ano.

Foram ratificados em Comissão Política da Federação os seguintes nomes:

Castro Daire – Fernando Carneiro

Cinfães – Armando Mourisco

Carregal do Sal – Paulo Catalino

Lamego – Ângelo Moura

Mangualde – Marco Almeida

Moimenta da Beira- Paulo Matos

Mortágua – Ricardo Pardal

Nelas – José Borges da Silva

Penalva do Castelo – Francisco Carvalho

Oliveira de Frades – Porfírio Carvalho

Penedono – Sónia Numão

Santa Comba Dão – Leonel Gouveia

S. Pedro do Sul- Vítor Figueiredo

Satão – Vítor Figueiredo

Tondela – Francisco Coutinho

Viseu – João Azevedo

Vila Nova de Paiva – Paulo Marques

Vouzela – Catarina Menezes

Em Resende, o candidato é o atual presidente Garcez Trindade na sequência da avocação

feita pela comissão permanente do PS.

O Partido Socialista apoia, ainda, três candidaturas independentes às autárquicas de 2021.

Nomeadamente em Armamar apoia a candidatura do movimento Juntos Por Armamar,

encabeçada por Jorge Rodrigues, em Tarouca apoia o Movimento Independente,

encabeçado por José Amaro e em São João da Pesqueira apoia a recandidatura de Manuel

Cordeiro pelo PNT.

As candidaturas de Tabuaço e Sernancelhe serão anunciadas brevemente.