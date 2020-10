Aprovados contratos e protocolos com Freguesias no valor superior a 1M€

O Executivo municipal aprovou hoje, em reunião de câmara, um conjunto de contratos-programa e protocolos com diferentes Juntas de Freguesia do concelho, cujo montante supera o milhão de euros. Os documentos incidem sobre uma série de intervenções que têm como objetivo final a melhoria de condições, como a requalificação de estradas e ruas, restaurações, pavimentação, rede de águas pluviais e intervenções em escolas, entre outros. Entre estas, destacam-se obras relevantes, como é o caso da requalificação da Estrada de Vouguinha/Silvares até à Estrada dos 3 C’s; e a reabilitação do reservatório de águas pluviais em Marzovelos.

Saliente-se que, ao conjunto de 25 documentos aprovados hoje, acrescem 26 protocolos e 83 contratos-programa aprovados já em 2020, apesar das dificuldades e restrições provocadas pela pandemia da COVID-19. “Trata-se de um valor muito próximo dos 4,3 milhões de euros aprovado apenas este ano”, esclarece António Almeida Henriques.

Desde 2014, o investimento global do Município de Viseu nas freguesias rondou os 100 milhões de euros, entre obras municipais, contratos-programa, SMAS, Eu Gosto do Meu Bairro ou cedência de materiais. “Se contabilizarmos as intervenções no âmbito do PEDU/PARU, estamos a falar num total de 120 milhões de euros investidos nas nossas Freguesias”, adianta.