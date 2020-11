Aprovado o projeto de decisão da Linha “Animar”

O Executivo Municipal aprovou também esta quinta-feira o projeto de decisão da Linha “Animar”, no âmbito do Viseu Cultura 2021. O júri considerou elegíveis três projetos para efeitos de financiamento municipal – bem como os montantes a transferir para as entidades vencedoras. São eles “Poldra – Public Sculpture Project Viseu”, “Karma is a Fest” e “Creta – Laboratório de Criação Teatral”.

Os dois primeiros projetos mantêm as condições do ano anterior, pelo que o júri determinou que manteriam o apoio previsto no projeto de decisão de 2020. No total, o Município viabiliza um financiamento de 150 mil euros para estes projetos, que apontam para um investimento cultural superior a 189 mil euros.

Ainda na área da Cultura, nomeadamente no acesso às artes, o Executivo deliberou sobre a atribuição de bolsas a alunos da Escola de Dança Lugar Presente e do Conservatório Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão. A Câmara Municipal de Viseu, empenhada em encorajar e desenvolver os valores da cultura, da solidariedade social e o apoio a jovens valores viseenses que despontem nas áreas da Dança e da Música, aprovou a atribuição de 10 bolsas de estudo para cada uma destas instituições. São 20 talentos jovens locais que poderão, assim, prosseguir os seus estudos e sonhos.