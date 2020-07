Aprovadas moções da CDU pela reabertura do Centro de Saúde diariamente até às 24 horas

Nos passados dias 27 e 28 de junho realizaram-se as Assembleias de Freguesia de Pinheiro e de São João da Serra, respetivamente, tendo os eleitos da CDU (PCP-PEV) apresentado um conjunto de propostas e problemas detectados nas habituais visitas às povoações que condicionam e afetam o dia-a-dia de quem aí reside.

Em Pinheiro, os eleitos da CDU voltaram a insistir com a necessidade de intervir ao nível da drenagem das águas pluviais, no corte da vegetação, na limpeza das valetas, no desentupimento de manilhas e aquedutos, na manutenção dos caminhos agrícolas e florestais, a maioria praticamente intransitáveis, e na na melhoria de várias estradas esburacadas.

Os grandes incêndios de 2017 que afetaram a freguesia de Pinheiro também foram abordados, pois decorridos mais de três anos ainda existem postes de telefone da MEO que se encontram no chão e permanecem também inúmeras árvores ardidas ao alto, em risco de queda, que comprometem a segurança de quem circula nestas vias.

Para além do exposto, a CDU alertou também para a necessidade de esvaziar os Ecopontos que estão a abarrotar e recomendou que fosse efetuada uma fiscalização aos muros e taludes para prevenir eventuais quedas salvaguardando a segurança das pessoas.

No que concerne à Assembleia de Freguesia de São João da Serra, o eleito da CDU, António Ferreira, para além de expor a necessidade de melhoria de alguns caminhos e estradas da freguesia, nomeadamente nas povoações de Conlela, Cercal, Covelinho, transmitiu a preocupação pelo fato dos caixotes do lixo estarem frequentemente a transbordar, situação que se verifica depois da Câmara Municipal ter privatizado a recolha do lixo, degradando ainda mais este serviço prestado às populações.

A CDU alertou também a junta de freguesia para os sobrantes e outro material lenhoso que são deixados pelos madeireiros no meio dos caminhos e nos improvisados estaleiros de madeira junto às vias que para além das questões visuais podem até colocar em causa a segurança de quem por aí circula. Este atividade é importante para a freguesia, no entanto deve ser realizada de forma a não condicionar o espaço público e a comprometer a segurança.

O eleito do PCP-PEV recomendou ainda à junta de freguesia para que as intervenções de melhoria e pavimentação das ruas do centro da povoação sejam em paralelos de granito de forma a preservar a traça paisagística e identidade das aldeias.

A CDU apresentou também, tanto em Pinheiro como em São João da Serra, uma moção pela reabertura do atendimento complementar no “Centro de Saúde” de Oliveira de Frades. Das inúmeras condicionantes implementadas devido à COVID-19 na USF Lafões, para além dos utentes terem de aguardar à porta do edifício do centro de saúde para serem atendidos, o horário alargado e o atendimento complementar foi suspenso, tendo a população de Oliveira de Frades ficado sem um serviço de saúde diariamente até às 24 horas.

Embora tenha sido anunciado pelo Governo a retoma assistencial das unidades de saúde, no caso de Oliveira de Frades essa retoma traduziu-se apenas na reabertura, a 6 de junho, do atendimento na USF Lafões aos sábados até às 16.00 horas. Todavia o horário alargado e o atendimento complementar ainda não foi reposto pelo que tal situação condiciona e limita o acesso dos utentes aos serviços de saúde.

CDU de Oliveira de Frades