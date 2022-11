Aprovada pré-qualificação de projeto de bairro comercial digital de Tondela

O município de Tondela viu aprovada a pré-qualificação do projeto “Tom d’Ela – Bairro Comercial Digital”, que tem como objetivo “assegurar a valorização e digitalização do comércio local”.

Em comunicado hoje divulgado, a autarquia refere que pretende “intensificar a relação do espaço público com a atividade comercial e operacionalizar uma nova dinâmica competitiva na cidade, contribuindo, de igual modo, para fomentar a atratividade do comércio e serviços presentes na zona”.

“O município aguarda a receção do convite para formalizar a candidatura que se reveste de importância fundamental para a promoção e divulgação da nossa zona comercial. Sabemos que estamos numa etapa crucial, que a competição com os grandes centros urbanos não será fácil, mas o município tudo fará para robustecer a candidatura”, garantiu a presidente da autarquia, Carla Borges Antunes.