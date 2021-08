APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS CANDIDATOS

A Candidatura “Compromisso com Tábua” do Partido Socialista às autárquicas de

2021, liderada por Ricardo Cruz, tem-se deslocado às várias freguesias do

Concelho, para apresentar publicamente os candidatos que integram a lista aos

órgãos das mesmas, numa ação de proximidade com a população e valorização do

poder local e da sua importância no dia-a-dia dos seus fregueses.

A Candidatura “Compromisso com Tábua” já se deslocou às Freguesias de

Midões, Póvoa de Midões e Mouronho, num périplo que se estenderá até ao dia 29

de agosto, com passagem pelas restantes freguesias do Concelho.

A Candidatura “Compromisso com Tábua” considera as Juntas de Freguesia

essenciais na ação das Câmara Municipais, uma vez que estão mais perto das

pessoas e mais perto dos problemas, sendo fundamental haver uma excelente

articulação entre os órgãos, assente nos mesmos valores e na mesma direção,

razão pela qual se congratula pela qualidade, seriedade e sentido de comunidade

de todos os que aceitaram voluntariamente integrarem as listas do Partido

Socialista.

De salientar que o PS Tábua só realiza estas iniciativas, após parecer positivo

das Autoridades de Saúde, no âmbito das medidas de prevenção da COVID-

19, sendo elaborados Planos de Contingência específicos para cada local.

Partido Socialista

Concelhia de Tábua