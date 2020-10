Face à evolução epidemiológica da COVID-19, não foi possível fazer a apresentação

pública do livro “Palavras Focadas”, uma edição do Município de Oliveira de Frades,

no passado dia 22 de março.

Assim, o Município reagendou este evento para se realizar no cineteatro Dr. Morgado,

no próximo dia 7 de outubro (Feriado Municipal), pelas 17h30, que cumprirá todas as

recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Este livro surge na sequência do Concurso de fotografia alusivo ao tema «Património»

promovido pelo Município em 2018. A partir destes registos compostos pelos olhares de

vários fotógrafos amadores e profissionais, foram convidados vários autores (Carlos

Almeida, Ramalho Correia (pseudónimo), Carlos Cruchinho, Erica Dias, Cristiana

Fontes, Patrícia Lopes, Joana Marques, José Carlos Nogueira, Sara Pereira, Diana

Rocha, Aníbal Seraphim, Tita (pseudónimo) e Margarete Silva) para escreverem sobre

os mesmos. O resultado transformou-se no livro “Palavras Focadas”.