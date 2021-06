Apresentação “Lafões – Terras de Cultura”

Mais de 500 artistas locais e 36 iniciativas culturais em 12 meses unem Lafões.

Oliveira de Frades, 09 de junho – Os municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela acabam de apresentar o projeto Lafões – Terras de Cultura. Trata-se de um projeto de programação cultural em rede inovador, com a duração de 12 meses e que integra 36 espetáculos, mais de 500 artistas locais dos três territórios e 9 grandes ações culturais. O evento de apresentação decorreu ontem em Oliveira de Frades, contando com a presença e discursos das representantes dos três municípios parceiros: Clara Vieira, vereadora do Município de Oliveira de Frades, Teresa Sobrinho, vereadora do município de S. Pedro do Sul e Carla Maia, vereadora do município de Vouzela.

Ricas em tradição, as Terras de Lafões, um território de dinâmicas culturais multidisciplinares, algumas com mais de um século de existência, são a inspiração do projeto Lafões- Terras de Cultura que vai reunir mais de 90 agentes artísticos, entidades e associações locais dos três territórios parceiros. Para Clara Vieira, representante da entidade líder deste projeto, “esta é uma oportunidade para apoiar os artistas locais a realizarem a retoma às suas atividades, após o período de pandemia, e para a criação de novas experiências às populações, valorizando os espaços patrimoniais e naturais dos territórios.”

O evento de apresentação da programação deu a conhecer as nove ações que vão decorrer, nos três territórios, ao longo de 12 meses. Dança, música, cantares, um concurso de curtas metragens e tradições regionais são algumas das artes que integram esta programação. O festival Filarmonias – um festival intermunicipal de bandas filarmónicas que se vai realizar em três dias, um em cada concelho, com nove bandas; O Polifonias – dedicado ao canto polifónico durante três dias, em locais diferenciados; A nova roupagem para o Hino de Lafões realizada por agentes artísticos locais; o projeto Origens – uma instalação artística e espetáculo com enfoque nas tradições regionais; o Património Musicado em que grupos tradicionais fazem concertos em locais que são património classificado; CurteLafões – um festival de Curtas Metragens rodadas no território; Orquestra vai à Escolas – um ciclo de três concertos em cada uma das escolas secundárias dos municípios com a Orquestra Academia Música de Sta. Cruz da Trapa; Reizadas – Performances artísticas itinerantes; e o Lafões On – um festival de novos talentos da música ligeira. Toda a programação pode ser conhecida em www.lafoes-terrasdecultura.pt.