Apresentação do Livro “Solar dos Peixotos. Memória Histórica – Freguesia de Viseu

No próximo dia 2 de Julho, pelas 21:00 horas, no Solar dos Peixotos, a Freguesia de Viseu

apresentará a mais recente obra historiográfica “Solar dos Peixotos. Memória Histórica.”, da

autoria do historiador João Ferreira da Fonseca.

Passado um ano sobre a inauguração da nova sede da Junta de Freguesia de Viseu no Solar dos Peixotos, o Executivo da Freguesia entendeu celebrar a ocasião dando a conhecer a História de um dos

edifícios mais emblemáticos da cidade de Viseu. Trata-se de mais um importante contributo

para o conhecimento da História da Cidade de Viseu e certamente se tornará num marco

indelével no plano editorial viseense. Esta obra é, em larga medida, pioneira nos estudos

históricos dedicados aos edifícios monumentais viseenses. Debruça-se sobre a evolução do

urbanismo do lugar de Cimo de Vila, desde as suas origens até ao século XVIII, analisando ao

longo dos séculos XVII-XX a trajetória da linhagem associada à construção do solar, centrando-

se na transmissão do edifício solarengo entre os proprietários, descrevendo e interpretando os

sinais de modernidade do seu traço artístico e arquitetónico, aludindo aos momentos mais

marcantes dos quais este espaço nobre foi testemunha até à sua reabilitação em edifício

público. Em edição brochada, além do texto historiográfico, em estilo simples e acessível como

nos habituou o autor, apresenta-se um conjunto de fotografias inéditas que ajudam a contar a

memória histórica deste solar.