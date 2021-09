A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) promove no próximo dia 30 de setembro (quinta-feira), pelas 19h00, a sessão de apresentação do livro “Ornitorrincos Psiquiátricos”. A iniciativa vai decorrer online e vai contar com as intervenções de: Jorge Humberto Silva, diretor do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV); Nuno Pessoa Gil, médico especialista em Psiquiatria no CHTV e coordenador do livro; David Teixeira, médico interno de Psiquiatria e coordenador do livro; Ana Gaspar, Editora da Lidel.

A moderação estará a cargo de: José Morgado Pereira, Médico Psiquiatra, antigo Diretor do Internato Médico e Diretor do Hospital Sobral Cid; Terapeuta Familiar, Assistente de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e Perito de Psiquiatria Forense do Instituto de Medicina Legal; Doutorado em História, é Investigador Integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (UC); e Carlos Braz Saraiva, Médico Psiquiatra; Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; antigo Chefe de Serviço de Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

O evento será transmitido através da plataforma digital Zoom e na página de Facebook da SRCOM

Poderá assistir à sessão em: