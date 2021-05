Apresentação da Prova Nacional de Trail Ultra Endurance

O Centro Municipal de Trail Running de Vila Nova de Paiva recebe , hoje, sexta-feira, 7 de maio, a apresentação e lançamento da Prova Nacional de Trail Ultra Endurance.

Esta prova terá lugar em Vila Nova de Paiva, a 15 de maio, juntamente com o Demo Trail, a 15 e 16, numa organização do Malhadinhas Clube/Runners do Demo e da Associação de Trail Running de Portugal, com o apoio institucional do Município paivense.

A Prova Nacional de Trail Ultra Endurance será apresentada por Rui Pinho da Associação de Trail Running de Portugal e Pedro Sousa, do Malhadinhas Clube, na presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo e do Presidente do Município de Vila Nova de Paiva, José Morgado.

Na mesma sessão, o Município paivense será agraciado com o galardão “Município Amigo do Desporto 2020”, entregue pela Cidade Social, na pessoa de Pedro Mortágua Soares. Este galardão distingue uma vez mais, o Município paivense pelas suas boas práticas desportivas.