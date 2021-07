Apresentação Candidato à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Celorico da Beira

A candidatura do Partido Socialista às eleições autárquicas de Celorico da Beira, denominada Unidos Por Celorico, apresentou, no passado domingo, dia 11 de julho de 2021, o seu candidato à Presidência da Câmara Municipal, bem como o candidato à Presidência da Assembleia Municipal e respetivos Mandatários da candidatura.

A apresentação contou, como imagem de fundo, com o castelo de Celorico da Beira, símbolo de robustez e de união, que liga todos os Celoricenses.

Atendendo ao agravamento da situação de pandemia em todo o país e ao aparecimento de casos registados no concelho de Celorico da Beira, a organização, em nome da segurança e da precaução, optou por realizar uma apresentação sem público, acompanhada da transmissão em direto nas redes sociais.

A sessão começou com a apresentação dos quatro Mandatários da Juventude: Francisco Cabral Presidente Juventude Socialista Local, Mariana Patrício, autarca, Guilherme Cunha e Beatriz Galante, os dois últimos finalistas do 12.º ano. Foram apresentados como os rostos da mudança, da renovação e do começo de um novo ciclo em Celorico da Beira.

Seguiu-se a apresentação e intervenção da Mandatária das Mulheres, Alexandra Carvalho, do Mandatário Financeiro, Nuno Fragona, da Diretora de Campanha, Alexandra Sena, e do Mandatário da Candidatura, Albino Barbara.

A surpresa da tarde estava reservada para o candidato à Presidência da Assembleia Municipal, José Miguel Figueiredo, um jovem da terra, lutador, dinâmico e determinado, que integra a lista dos apoiantes do projeto Unidos Por Celorico e que irá ajudar a construir o futuro que tanto se ambiciona para Celorico.

O José Miguel, com a sua experiência e conhecimentos adquiridos ao longo destes últimos anos, mais recentemente no Ministério da Economia, onde atualmente desempenha funções como Adjunto do Secretário de Estado João Torres, vem dar um impulso importante ao projeto.

O candidato à Presidência da Assembleia Municipal começou por agradecer o convite que lhe foi dirigido pelo Candidato à Câmara Municipal, José Albano Marques, vincando, de forma sentida e fortemente adjetivada, as capacidades deste último enquanto político e profissional e enquanto pessoa e manifestando total crença e confiança na candidatura e no projeto político de José Albano para Celorico e para os Celoricenses.

De seguida, salientou as razões que o levaram a abraçar o desafio e destacou que a candidatura e o projeto que era apresentado aos Celoricenses representava um projeto de união, esperança e revitalização. Terminou, de forma emotiva, salientando a importância que Celorico da Beira desempenhou no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

O momento alto da sessão de apresentação das candidaturas eclodiu com a apresentação do Candidato à Câmara Municipal, José Albano Marques, o timoneiro de um projeto aglutinador, onde a ideologia partidária não serve para dividir, mas sim para unir os Celoricenses.

José Albano sensibilizou-se com o apoio manifestado por todos aqueles que o antecederam, agradecendo aos seus mandatários da Juventude, deixando «um merecido reconhecimento aos quatro, por o acompanharem nesta caminhada e ajudarem a construir o Futuro do amanhã».

Agradeceu à Mandatária das Mulheres, Alexandra Carvalho, «pela fibra e lealdade que tem demonstrado desde o primeiro minuto».

Deixou um agradecimento especial ao Mandatário Financeiro, «um Amigo, Nuno Fragona, cuja experiência e percurso profissional são o garante de que estaremos financeiramente em boas mãos, apostando na transparência e rigor nas contas desta candidatura, como é seu apanágio».

Dirigiu um particular agradecimento à Diretora de Campanha, Alexandra Sena (Xana), «uma jovem que tenho tido o prazer de me acompanhar na minha vida política desde muito jovem e que hoje tem a nobre tarefa de nos conduzir à vitoria nestas eleições, a quem deixo o meu bem-haja do coração e a certeza de ser a pessoa certa para o lugar certo».

Agradeceu, ainda, ao Mandatário da Candidatura, Albino Barbara, «um companheiro de lutas políticas, cuja lealdade, dedicação e profissionalismo, fazem dele não só um grande político, mas um grande amigo – a quem agradeço de forma sentida ter aceite o convite para a organização da nossa candidatura».

Por fim, salientou que Celorico ficava, nesse dia, a conhecer a sua aposta para a Assembleia Municipal, um jovem da terra, lutador, dinâmico e determinado, capaz de ajudar a construir o futuro que tanto ambicionamos para o nosso concelho.

O encerramento do evento coube ao Dirigente Nacional do Partido Socialista, atualmente a desempenhar as funções de Secretário de Estado do Comércio, João Torres, cujas referências ao Candidato à Assembleia Municipal, José Miguel, passaram por enaltecer as suas qualidades pessoais e profissionais e por assumir que se trata de um Amigo e de um «Homem de desafios, alguém que está presente nos momentos mais difíceis e solidário em todas as ocasiões». Frisou que «Celorico deve sentir-se orgulhoso de ter o José Miguel como Candidato à Assembleia Municipal, porque nunca se esqueceu da sua terra ou renegou as suas raízes».

João Torres, dirigiu, de seguida, umas palavras ao Candidato José Albano, que «considera ser um Amigo, e por quem nutre uma especial consideração». Enalteceu que o José Albano é «alguém que me ajudou na minha caminhada política e que tem um enorme sentido de Justiça. Alguém próximo dos cidadãos e que teve muitas oportunidades a nível nacional, mas sempre preferiu a sua região e Celorico da Beira. Sabe dinamizar as melhores políticas públicas para o desenvolvimento do Concelho». Terminou salientando que o candidato é «alguém que não se resigna e como qualquer celoricense, quer trazer mais emprego, mais oportunidades e mais pessoas para Celorico».

O dia terminou com a inauguração da Sede da Candidatura, situada junto ao Jardim Parque Carlos Amaral.