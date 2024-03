APPACDM de Viseu em parceria com ICNF refloresta serra do Crasto

A Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) em Viseu, em parceira com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), reflorestou a serra do Crasto, em Mozelos, Viseu, revelou hoje a instituição.

Segundo uma nota, o ICNF disponibilizou “sementes certificadas de carvalho alvarinho e da qual resultou a concretização de 400 bolas de sementes que permite finalizar a primeira etapa da parceria”, através do projeto da Oficina da Natureza, do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da APPACDM.

As bolas, acrescenta a instituição, têm “objetivos ocupacionais e de capacitação dos seus clientes através da manipulação instrumental e sensorial de substrato vegetal, barro natural e sementes” e essa técnica permite “proteger as sementes das intempéries, evitar que as sementes sejam comidas por aves ou outros animais e fornecer nutrientes à semente logo após sua germinação e até o rompimento da bola”.