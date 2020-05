Apesar do Estado de Calamidade investimentos públicos e privados não páram no Concelho de Nelas

Um pouco por todo o Concelho de Nelas, apesar dos tempos de doença e pandemia que vivemos e continuamos a viver e que tem constituído a prioridade de toda a ação e preocupação das instituições, pessoas e famílias, é animador verificar que o investimento em setores estruturais do desenvolvimento económico, emprego e bem-estar social não pararam e continuam com grande fulgor.

Está em construção pela Câmara Municipal o grande reservatório de água do Município de Nelas de 4.000m3, num investimento de 1,7 milhões de euros;

Está em Construção em Nelas uma nova unidade Hoteleira o “Hotel EcoBusiness&Spa”, com 40 quartos num investimento de 3,5 milhões de euros;

Em Santar está a ser recuperado para Hotel com 23 quartos a Casa das Fidalgas, num investimento de mais de 4 milhões de euros;

Na Urgeiriça em Canas de Senhorim a “EDM” continua a recuperação do passivo ambiental das minas de urânio, agora com a recuperação da Barragem Nova, o edifício de escritórios e a Oficina de Tratamento Químico, com investimentos superiores a 7 milhões de euros;

Em Nelas uma nova unidade empresarial continua em construção na área da indústria farmacêutica em produtos transformados de Canabis, num investimento superior a 5 milhões de euros.

O Município de Nelas e todos os seus agentes, públicos, sociais e privados, estão e estarão na linha da frente da retoma económica que devolva a esperança, o desenvolvimento, bem-estar e progresso das famílias e das comunidades.