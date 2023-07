Apenas uma em cada quatro casas para vender ou arrendar tem ar condicionado, segundo um estudo do ‘marketplace’ imobiliário Idealista, hoje divulgado.

Para obter estes dados, o idealista analisou mais de 200 mil casas à venda e em arrendamento anunciadas na sua base de dados em julho de 2023, tendo concluído também que Faro e Viseu são as cidades com mais casas com sistema de ar condicionado.

No Porto, 33% das habitações para arrendar têm condicionado e 23% das casas para vender possuem sistema de ar condicionado, enquanto em Lisboa as que são para arrendamento representam 41% do total e para venda correspondem a 26%, segundo o estudo.