APEE do AE Mundão Na Elite do Ténis de Mesa Nacional

Em tempo de pandemia a FPTM realiza nos próximos dias 10 e 11 de Abril, em Mozelos – Santa Maria da Feira, o Campeonato Nacional de Seniores. A prova, adaptada às circunstâncias em que vivemos, terá apenas um reduzido número de atletas, deixando de estar aberta a todos os participantes. A competição masculina será disputada por 40 atletas, 8 convidados pela FPTM e os 32 melhores classificados no ranking Nacional de entre os inscritos. A APEE do AE Mundão estará representada entre a elite do Ténis de Mesa Nacional com 2 atletas, Miguel Pereira e Diogo Rodrigues. Os atletas disputarão um mapa de 32 onde os 8 primeiros acederão ao mapa final que decidirá o vencedor da competição. Estes dois atletas, formados no clube, veem assim reconhecida a sua qualidade e desempenho dos últimos anos, onde são a referência da modalidade e os principais representantes desta a nível nacional.