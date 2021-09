APCL organiza 2.ª Edição das Jornadas Virtuais sobre doenças hemato-oncológicas

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) vai realizar nos dias 24 e 25 de setembro as Jornadas Virtuais sob o mote “Uma visão sobre as doenças hemato-oncológicas em Portugal”. Visando assinalar o mês de consciencialização dos cancros do sangue, esta iniciativa já tem as inscrições abertas aqui.

Presentes estarão os representantes de entidades de referência do panorama nacional da área da saúde, como a Direção-Geral da Saúde (DGS), com a intervenção de Isabel Fernandes, Oncologista e Coadjuvante do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, o Infarmed e a Apifarma, com a intervenção do Diretor Executivo Heitor Costa. O evento vai ter ainda o contributo de vários profissionais de saúde e especialistas das áreas associadas ao tratamento dos doentes hemato-oncológicos (hematologia, psiquiatria e psicologia, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas) bem como testemunhos de doentes e sobreviventes de cancros do sangue.

O primeiro dia das Jornadas acontece entre as 14h30 e as 19h00 do dia 24 de setembro e vai ter como principais temas:

Viver com Mieloma Múltiplo: novas terapêuticas, desafios e expetativas

Síndromes Mielodisplásticas

Sexualidade e fertilidade: doentes hemato-oncológicos

Debate: Impacto da pandemia na vida dos doentes com cancros do sangue – Próximos passos

Por sua vez, o segundo dia, que tem início marcado para as 9h30 e fim previsto pelas 13h30, vai ficar marcado pelas seguintes temáticas:

O que é o transplante de medula óssea? Em que fase da doença é feito? Por que razões?

Sobrevivi a um cancro do sangue e agora? Como retomar a vida?

Debate: Conviver com um tumor do sangue – Uma abordagem multidisciplinar

Terapia celular traduzida para linguagem comum

A sessão de abertura das jornadas será realizada por Manuel Abecasis, presidente da APCL, enquanto o encerramento do evento ficará a cargo de Carlos Horta e Costa, vice-presidente da associação. “Depois do sucesso das Primeiras Jornadas Nacionais da APCL, decidimos promover uma segunda edição dando uma vez mais espaço à partilha e troca de conhecimentos e experiências sobre as doenças hemato-oncológicas em Portugal”, refere Manuel Abecasis. “O formato digital permite-nos juntar em segurança várias entidades de relevância, especialistas e doentes, assim como os participantes que certamente encontram neste formato uma maior facilidade de participação”, acrescenta Carlos Horta e Costa.

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita online em: https://apcl.eventkey.pt/jornadas_virtuais_apcl.aspx . A segunda edição das Jornadas Virtuais da APCL conta com o apoio da Abbvie, AMGEN, Astellas Farma, AstraZeneca, Celgene / Bristol Myers Squibb, Gilead, GSK, Janssen, Novartis, Pfizer Onocology, Roche, Sanofi Genzyme e Takeda.

O programa pode ser consultado em maior detalhe em anexo ou no website da APCL: www.apcl.pt/pt/