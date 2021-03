António José Correia é candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Comba Dão

António José Correia, actual Presidente da Comissão Política de Secção do PSD

de Santa Comba Dão, é o candidato escolhido pelo Partido Social Democrata para

encabeçar a lista à presidência da Câmara Municipal local.

O nome do candidato, que exerceu funções de Vice-Presidente no Município de

Santa Comba Dão entre 2005 e 2013 e de Coordenador da Bancada Parlamentar do PSD

na Assembleia Municipal entre 2013 e 2017, foi apresentado esta sexta-feira, dia 12 de

Março, pela Comissão Política Nacional do PSD.

A Comissão Política de Secção congratula-se com o reconhecimento público e

pelo apoio incondicional das estruturas partidárias distrital e nacional ao candidato

António José Correia, nome consensual na estrutura local, e que vem de encontro ao

que o partido havia proposto e votado, por unanimidade, em reunião de comissão

política datada de 05 de Fevereiro e que foi, posteriormente validado, em reunião de

Assembleia de Secção de 07 de Fevereiro.

A estrutura local do PSD reconhece neste candidato competências e qualidades

de liderança fortes e uma capacidade indiscutível de apresentar um projecto sério,

rigoroso e ambicioso, bem como convicção, dinamização e motivação para discutir e

ganhar a liderança do Município de Santa Comba Dão nas eleições autárquicas de 2021.

António Maria Matos