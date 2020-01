António Costa inaugura investimento de milhões na Latino Coelho

O primeiro-ministro António Costa inaugurou esta segunda-feira as obras de requalificação e modernização da Escola Secundária de Latino Coelho, em Lamego, após a concretização de um investimento de cerca de quatro milhões de euros, financiado em 85% por fundos comunitários. A Câmara Municipal de Lamego concretizou o projeto que visa responder às novas exigências educativas de mais de 830 alunos, investindo 300 mil euros. “Hoje é um dia de festa e um momento muito especial. Culmina um esforço muito grande em que houve a necessidade de compatibilizar a realização normal do período de aulas e das obras, não havendo ainda nenhum desvio orçamental a registar”, sublinhou o Presidente Ângelo Moura.

Durante a visita à Escola Secundária de Latino Coelho, António Costa foi acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por mais quatro secretários de Estado, e pelo diretor do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, José António Rocha, durante a qual teve a oportunidade de ver o “novo rosto” do edifício escolar que acolheu as primeiras aulas em janeiro de 1937. A intervenção solucionou, em definitivo, os problemas básicos que esta infraestrutura apresentava e que resultaram do facto de não terem ocorrido, ao longo de muitos anos, intervenções relevantes que visassem a sua modernização. O projeto e a empreitada foram da responsabilidade do Município de Lamego que foi o dono da obra.

António Costa defendeu que o investimento na educação é uma prioridade deste Governo, para que Portugal não volte a acumular um défice estrutural nesta área. “O maior défice estrutural que o país tem, aquele que acumulou durante séculos, aquele que durante séculos nos fez ficar para trás, foi mesmo o desinvestimento na educação. É estratégico para o presente e é sobretudo estratégico para o futuro”, afirmou.

No discurso que proferiu após o descerramento da placa que assinala esta inauguração, Ângelo Moura sublinhou que “a educação é uma prioridade” do Município de Lamego: “Permite criar as melhores condições para facilitar o conhecimento e apetrechar os jovens de novas competências e capacidades. Esta área é um motor essencial para a construção de cidadania e de alunos livres e bem-formados, com capacidade de afirmação”. Na presença do primeiro-ministro, também referiu a necessidade de serem concretizados mais investimentos estruturantes na região, por exemplo nas áreas da mobilidade, da saúde e do abastecimento de água para o setor agrícola, e na necessidade de reforçar a aposta na valorização dos produtos endógenos.