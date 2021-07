António Costa apresenta candidatos autárquicos de Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Figueira da Foz no próximo fim-de-semana

O Secretário-geral do PS, António Costa, apresenta os candidatos autárquicos às Câmaras Municipais de Portalegre, Castelo Branco, Viseu e do distrito da Guarda, no sábado dia 24 de julho.

No domingo, dia 25 de julho, António Costa apresenta os candidatos autárquicos do distrito de Coimbra e à presidência da Câmara Municipal de Leiria e de Coimbra.

As sessões serão transmitidas em live streaming no Facebook da Sede Nacional.

PROGRAMA

SÁBADO | 24 de julho

11h – Portalegre

Apresentação do candidato à Câmara Municipal de Portalegre, Luís Testa

Local: Jardim do Tarro, Avenida da Liberdade

15h – Castelo Branco

Apresentação do candidato à Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues

Local: Centro de Cultura Contemporânea, Rua do Campo Mártires da Pátria

18h30 – Guarda

Apresentação dos candidatos às câmaras municipais do distrito (cabeça de lista Guarda: Luís Couto)

Local: Jardim Municipal José de Lemos, Rua Francisco Salgado Zenha

21h – Viseu

Apresentação do candidato à Câmara Municipal de Viseu, João Azevedo

Parque Urbano de Santiago, Avenida Cidade de Salamanca

DOMINGO | 25 de Julho

11h – Coimbra

Apresentação do candidato à Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado

Local: Claustros do Convento de São Francisco, Avenida da Guarda Inglesa

15h – Figueira da Foz

Apresentação dos candidatos às câmaras municipais do distrito de Coimbra (cabeça de lista Figueira da Foz: Carlos Monteiro)

Local: Largo de Buarcos

18h – Leiria

Apresentação do candidato à Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes

Local: Jardim Almuinha Grande, Avenida 22 de maio