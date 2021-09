António Correia volta a vencer no Estoril

António Correia somou ontem mais uma vitória na categoria PT

das Single Seater Series 2021. Na segunda prova da única

competição de monolugares em Portugal, disputada no

circuito do Estoril, o piloto beirão iniciou o fim de semana de

forma bastante atribulada, mas acabou por triunfar.

António Correia apresentou-se na segunda jornada das Single

Seater Series 2021, no Estoril, na liderança da categoria PT, já

que na ronda inaugural, realizada no Circuito Vasco Sameiro,

em Braga, o piloto beirão foi segundo classificado à geral e

ganhou a categoria PT na Corrida 1, assim como nas Corridas

2 e 3, rubricando também a volta mais rápida em ambas.

António Correia ambicionava agora colecionar mais duas

vitórias na categoria PT, mas enfrentou, no primeiro dia de

competição, duras contrariedades, que só lhe permitiram

vencer a Corrida 2, na qual foi 3.o classificado à geral, depois

de arrancar da 14.a posição. “Na qualificação só completei

uma volta e entrei para as boxes, pois senti que o carro

estava com problemas. A equipa analisou e verificou que se

tratava de um problema num dos tubos de água no motor.

Com este cenário, e para não arriscarmos, abdicamos de

alinhar na Corrida 1 e disputamos a Corrida 2. Depois de

arrancar da 14.a posição, no final da primeira volta eu já

estava no 3o lugar, mas um pequeno percalço fez com que eu

perdesse depois uma posição, mas recuperei-a na parte final

da corrida. Acabei assim por ser 3.o classificado à geral e

vencer na minha categoria, a PT. Apesar de ter sido um fim

de semana atribulado, graças à minha equipa Funspeed

Racing Engineering, com o apoio dos patrocinadores, da

minha família e dos amigos, acabei por ter um final positivo,

que me mantém na luta pelo título”, sublinhou António

Correia, que tem a terceira prova agendada para o início de

dezembro, para o circuito espanhol de Jerez de La Frontera.