António Correia ambiciona vitórias no Estoril

António Correia vai disputar a segunda prova da Single Seater

Series (SSS), no próximo fim de semana, no Autódromo do

Estoril. À partida para a única competição de monolugares que

existe em Portugal, o jovem piloto beirão é segundo classificado

da categoria PT, mas ambiciona passar já para a liderança e

prosseguir a defesa do título, ao volante do Funspeed FS 2019.

Há cerca de dois meses, no Autódromo Internacional do Algarve,

em Portimão, António Correia deu início à sua segunda

temporada a competir nos monolugares, após uma época (2019)

de estreia em que se sagrou logo campeão.

No traçado algarvio, ao volante do Funspeed FS 2019, obteve um

conjunto de resultados, quer na fase de qualificação quer nas

três corridas (venceu uma), que lhe permitiram iniciar bem a

defesa do título, mas no final da prova confessou que teve um

fim de semana algo ‘agridoce’: “Na Corrida 1, fui forçado a

abandonar devido a um problema mecânico, talvez derivado à

juventude do monolugar e, na Corrida 3, após ter sentido um

vibração no carro entrei nas boxes. Mas o maior problema foi o

facto do ‘safety-car’ ter entrado em pista duas vezes, pois fiquei

com poucas voltas para recuperar e terminei na segunda

posição. Valeu, contudo, a vitória que alcancei na Corrida 2 para

sair do Algarve na segunda posição da classificação geral”,

recorda o jovem piloto beirão de apenas 18 anos de idade, para

depois revelar o seu objetivo para a segunda jornada, agendada

para o próximo fim de semana, para o Autódromo do Estoril: “Foi

precisamente no Estoril que ganhei a minha primeira corrida

nos monolugares, pelo que vou estar focado em vencer as três

corridas e passar assim para a liderança. Contudo, tenho a

certeza que todas as corridas vão ser bem renhidas, pois o

pelotão tem excelentes pilotos e conhecem bem o traçado do

Estoril. Mas, com o habitual apoio da minha equipa, do Sr. João

Carreira, da minha família, dos meus patrocinadores e amigos,

vai certamente ser um bom fim de semana”, referiu António

Correia, piloto da equipa Funspeed, sedeada no Fundão