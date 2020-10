António Almeida Henriques inaugura novo Contact Center CUF

O Presidente do Município de Viseu, António Almeida Henriques, e o Vice-Presidente da CUF, Rui Diniz, inauguram amanhã o novo Contact Center CUF, situado na incubadora de base científica e tecnológica Vissaium XXI.

A estrutura agora renovada, que dá resposta aos clientes das 18 Unidades CUF de todo o país, permitiu aumentar em 100 o número de postos de trabalho, perfazendo atualmente 172 postos de trabalho criados. Este crescimento levou à contratação, em plena pandemia, de perto de 70 colaboradores, entre os meses de agosto e setembro.

“O novo Contact Center da CUF prova que a política de captação de investimento e criação de emprego, que tem vindo a ser seguida pela autarquia, é correta e está a dar frutos, mesmo num momento em que, infelizmente, os números do desemprego sobem no país e no mundo”, afirma António Almeida Henriques. A nova infraestrutura representa ainda o reforço do cluster da Saúde no concelho de Viseu. Estima-se que, até ao final do ano, o Contact Center CUF alcance mais de 180 colaboradores.

“O investimento realizado no Contact Center CUF, para além de reforçar a ligação da CUF a Viseu, contribui para o aumento dos índices de empregabilidade da região e consolida a posição da CUF como um dos principais empregadores da região e um parceiro estratégico na retenção de talento”, explica Rui Diniz.