André Moura vence no Nacional de Clubes

O Académico de Viseu foi até ao Alentejo disputar o Nacional de Clubes, com uma equipa que mistura experiência com juventude. A prova disputou-se em Sines, com 32 equipas e um nono lugar final para os Viseenses.

O Grande destaque foi mesmo André Moura que venceu os 100 Bruços com 1.04.96s e foi segundo classificado nos 200 do mesmo estilo com 2.24.59s.

A equipa do Académico foi a melhor da Associação de Natação do Centro Norte de Portugal presente neste Nacional, sendo o top 10 um excelente resultado face ao 13º Lugar da época transata.

As estafetas dos Academistas foram um dos segredos da boa classificação Academista, com João Teixeira a Costas, André Moura em Bruços, Miguel Lopes a Mariposa e Ricardo Machado a fechar a Crol a completar os 4×100 Estilos. Na estafeta de 4×100 Livres nadou André Santos, Ricardo Machado, João Teixeira e André Moura.

Os Academistas têm agora o Zonal de Juvenis para disputar, já no próximo fim de semana na Mealhada, antes de se deslocarem a Leiria para o Nacional de Clubes feminino, nos dias 14 e 15 de Dezembro.