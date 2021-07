André Moura e Joana Cardeal os mais valiosos em Ílhavo

Academistas apresentaram muita qualidade nos Regionais da

ANCNP, onde somaram 16 Títulos, arrecadando, no total, 30 subidas ao

pódio. As provas com mais pontuação FINA, de todo o campeonato,

foram dos nadadores Seniores do Académico de Viseu André Moura,100

Bruços, e Joana Cardeal, 400 Livres. A prova disputou-se nas piscinas da

Gafanha da Nazaré, nos dias 3 e 4 de junho.

Com catorze nadadores a disputar a competição os Viseenses somaram

um conjunto considerável de medalhas, com 16 de ouro, nove de prata e 5 de

bronze. Com quinze Clubes em competição e 222 nadadores a competir, a

média de medalhas alcançada pelos Viseenses é Fantástica.

Na primeira jornada quem mais brilhou nas piscinas de Ílhavo foi a

Academista Beatriz Cardeal, com o “crono” de 17.03.65s e amedalha de ouro.

Foi uma vitória absoluta e o melhor tempo da história da ANCNP aos 1500

Livres É um record fabuloso para os Viseenses, alcançado por uma nadadora

ainda Júnior, que bateu toda a concorrência.

Joana Cardeal vincou o seu bom momento e somou 6 títulos, em 6

possíveis. Nadou num nível muito bom, derretendo também o anterior record

Absoluto da ANCNP, com tempo de 2.02.38s na prova de 200 Livres, onde

teve um desempenho vistoso, com uma vitória arrebatadora.

André Moura, o mais experiente dos Academistas, subiu por 4 vezes ao

pódio, com 4 ouros nas provas que nadou, vencendo e convencendo nos 100

Bruços, com o um novo máximo pessoal, nadando a distância nuns fantásticos

1.02.81s.

Madalena Figueira brilhou também na Gafanha da Encarnação, com

excelentes marcas, o passaporte para o Nacional carimbado e duas subidas ao

pódio, por parte da jovem promessa Viseense.

Esta competição deveria ter sido disputada em piscina de 50 metros,

mas por força da pandemia foi disputado em piscina curta, limitando assim a

preparação para o Nacional que terá lugar no Jamor, em piscina longa, de 50

metros.

Os Academistas voltam a competir mais uma vez antes do Nacional,

numa prova de preparação nós dias 17 e 18, indo ao Jamor no último fim de

semana de julho, fechar a época no Campeonato Nacional de Absolutos.