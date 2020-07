André Carvalhas é o terceiro reforço do Académico de Viseu

O médio ofensivo André Carvalhas, de 31 anos, é o terceiro reforço para a nova época do Académico de Viseu na II Liga portuguesa de futebol, anunciou a SAD do clube.

Jogador que passou pela formação do Benfica, André Carvalhas em Viseu o técnico Sérgio Boris, com quem já trabalhou no Cova da Piedade, no qual esteve nas duas últimas épcoas.

É o regresso do jogador a uma região onde já esteve em 2014/2015, então a defender as cores do vizinho Tondela, ficando na história dos ‘auriverdes’ ao marcar, em Freamunde, aos 90+3 minutos, o golo que valeu a subida do clube à I Liga de futebol.

André Carvalhas é o terceiro reforço oficialmente confirmado pela SAD do Académico de Viseu, depois do avançado João Vasco (ex-Olhanense) e do lateral direito Joel Monteiro (ex-Casa Pia), e já trabalhou com o restante plantel que cumpre os primeiros dias de preparação para a nova temporada da II Liga de futebol