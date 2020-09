ANDA TAROUCA CONVIDA-O À DESCOBERTA DO TERRITÓRIO TAROUQUENSE

Depois do desafio lançado com o programa Vive Tarouca, que colocou milhares de internautas a dançar e exercitar, o Município de Tarouca convida-o agora a descobrir Tarouca.

Anda Tarouca é um projeto que engloba 11 propostas de circuitos pedestres com distâncias que variam entre os 8Km e os 10km, que levam os participantes a visitar Tarouca, Ucanha, Dalvares, Mondim da Beira, Salzedas, S. João de Tarouca, Gouviães, Vila Chã da Beira, Granja Nova e Várzea da Serra, podendo ser calcorreados por todos os indivíduos maiores de idade, bem como menores de idade, desde que acompanhados por um adulto.

A inscrição é gratuita e obrigatória, sendo que a realização de um maior número de percursos terá como recompensa a atribuição de brindes.

Todas as informações relativas a este projeto podem ser consultadas no site do Município de Tarouca em https://www.cm-tarouca.pt/p/ andatarouca

A iniciativa está inserida no conjunto de propostas que a autarquia tem promovido para fomentar a adoção de hábitos de vida saudáveis em tempos de desconfinamento, promovendo o distanciamento social, o contacto com a natureza e a descoberta do território tarouquense.