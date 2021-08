Ampliados prazos do programa Compre(em)Seia

Vales de compras podem ser reclamados até 31 de agosto e a sua utilização nos estabelecimentos aderentes foi estendida até 30 de setembro.

Apesar dos esforços realizados pelos serviços municipais, através do contacto telefónico individualizado com os premiados, ainda se encontram por reclamar 507 vales de compras, dos 1.000 atribuídos pelo programa “Compre(em)Seia” 2021.

Assim, a autarquia e a coordenação do programa, o CLDS 4G, em consonância com a Associação Empresarial da Serra da Estrela e a Fundação Aurora Borges, entenderam alargar os prazos previstos, tendo em vista a execução total da verba (25.000€) alocada para este efeito pelo Município de Seia.

O prazo de validade dos vales de compra emitidos no âmbito do programa de incentivo ao comércio local, cujo uso nos estabelecimentos comerciais aderentes terminaria no final deste mês, foi prorrogado até dia 30 de setembro de 2021.

O alargamento dos prazos também se aplica à entrega dos vouchers no edifício dos Paços do Concelho, cuja data limite foi ampliada até 31 de agosto de 2021.

Por sua vez, os comerciantes aderentes dispõem de uma nova data limite, 15 de outubro de 2021, para submeter à Câmara Municipal os vales de compras e serem ressarcidos dos valores, pagamento efetivado num prazo máximo de uma semana.

O programa/sorteio Compre(em)Seia foi criado em 2020, com o objetivo de minimizar os efeitos negativos na economia local, provocados pela pandemia, alavancando o consumo e os rendimentos de empresários e clientes.

A primeira edição decorreu de 15 de junho a 15 de setembro de 2020, tendo sido alocada uma verba de 75.000€. Face aos resultados positivos da iniciativa, foi promovida este ano uma segunda edição, que decorreu entre 3 de maio e 30 de junho. Os premiados foram conhecidos no sorteio que se realizou no dia 3 de julho (Feriado Municipal).

A lista com os cupões premiados está disponível para consulta no website da autarquia (www.cm-seia.pt) e os prémios – vales de compras de 25€ por cada cupão – devem ser levantados no edifício da Câmara Municipal durante os dias úteis, das 09h às 17h. Para o efeito, os premiados deverão apresentar documento de identificação, o talão e a fatura de compra, que lhes possibilitaram o acesso aos cupões de participação.