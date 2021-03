“Amentar das almas” em versão ‘online’ une três municípios da região de Viseu

O “amentar das almas”, este ano, é em versão ‘online’, une os municípios de Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo e é o primeiro evento em 2021 do projeto “Cultura no Dão”, anunciou a organização.

“O amentar das almas consiste fundamentalmente em orações cantadas de louvor dos falecidos pelo Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara de Mangualde. É uma tradição secular que este rancho, e bem, agarrou e identifica-se com ele. É o primeiro evento desta fase do programa”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Mangualde.

Elísio Oliveira revelou que “o amentar das almas”, que se realiza todos os anos no tempo quaresmal, antes da Páscoa, vai ocorrer no próximo sábado, pelas 21:30, em Mangualde, mas, este ano, alargado aos municípios vizinhos, no âmbito do projeto “Cultura no Dão”.

Numa conferência de imprensa ‘online’, que reuniu os três presidentes das câmaras que integram o “Cultura no Dão”, que arrancou no verão de 2020 e tem eventos previstos até ao final deste ano, Elísio Oliveira destacou a importância desta iniciativa em rede.

“É um programa que resulta de uma candidatura da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, mas, resulta, em primeiro lugar, do bom relacionamento e da vizinhança entre os três concelhos, mas também da partilha de um sentido comum de valorizar a cultura”, destacou.

O autarca lembrou que o projeto foi aprovado em fevereiro deste ano, “é financiado em cerca de 300 mil euros, 100 mil para cada município, e tem agendados 45 eventos, 15 em cada um destes três concelhos do distrito de Viseu.

Assim, também no sábado, 15 minutos depois do início em Mangualde, o amentar das almas prossegue em Nelas, com a Associação Filarmónica de Vilar Seco e, às 22:00, em Penalva do Castelo, com o Grupo de Cantares da Ínsua, que termina a noite de louvor às almas, com transmissão ‘online’ nas redes sociais dos três municípios.

O presidente de Nelas, corroborou as palavras de Elísio Oliveira, ao defender que “nem só de pão vive o Homem, também vive de cultura” e, neste sentido, reconheceu a “necessidade de animar as pessoas, que bem precisam, nestes tempos de pandemia”.

José Borges da Silva aproveitou para anunciar os “grandes eventos” marcados para Nelas, no decorrer do “Cultura no Dão”, como a Feira do Vinho, o festival “Habitua-te”, na freguesia de Carvalhal Redondo, ou o festival de jazz, em Santar.

“A finalidade deste projeto é a concretização de espetáculos ao ar livre, sem riscos, em função da pandemia que continuamos a viver. Cultura sim, mas sempre com este cuidado”, defendeu Borges da Silva.

O autarca de Penalva do Castelo salientou, igualmente, “a boa vizinhança” entre estes três municípios e lembrou que no seu concelho, desde o início deste projeto, “já aconteceram míni concertos” e este encomendar das almas, como também é conhecido, “será um evento de cariz mais religioso”.

Francisco Lopes Carvalho adiantou que “o grupo de Cantares da Ínsua vai entrar de forma oficial no projeto, porque há muitos anos que faz este amentar das almas de forma amadora e voluntária, sem qualquer retribuição”.

O autarca explicou ainda que a Câmara “tem vindo a apoiar, desde o ano passado, os grupos culturais”, mas esta candidatura do projeto em rede “vem ajudar” e “obrigar a autarquia a criar uma página na rede social do Facebook, para poder transmitir os eventos, uma vez que não tinha e agora vai ficar em pé de igualdade com os concelhos” vizinhos.