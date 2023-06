Ameaça de chuva adia festival Primavera em Tondela

O festival Primavera, que estava agendado para começar na quarta-feira, vai ser adiado em uma semana devido às previsões meteorológicas, anunciou a Câmara Municipal de Tondela.

“A previsão de condições meteorológicas adversas levou a Câmara Municipal a adiar uma semana o festival Primavera Tondela”, justificou a Câmara.

A “ameaça de chuva obrigou ao adiamento” do evento, que assim decorrerá de dia 14 a dia 18.

“Os espetáculos musicais mudaram de datas, mas o restante programa do Primavera Tondela mantém-se. Durante a iniciativa haverá, além da música, instalações artísticas, arte urbana, leitura, comércio fora de horas e produtos tradicionais”.

A Câmara esclareceu que a abertura do festival, no dia 14, estará agora a cargo de Luís Trigacheiro, que atuará no Parque Urbano e, no dia seguinte, será Fernando Tordo, no Largo Anselmo Ferraz de Carvalho que acolhe também, no dia 16, Márcia com a Casa do Povo de Tondela.

O dia 17 está reservado para as Marchas de Santo António, que este ano conta com 12 marchas, “duas das quais em estreia” e, no dia 18.

O concerto de Carolina de Deus foi adiado um mês, para o dia 07 de julho, data de abertura do evento vínico Tondela Brancos, que decorrerá durante três dias.

Este ano o festival Primavera tem mais do que um palco, além do Parque Urbano, também os largos do Comércio e Anselmo Ferraz de Carvalho acolhem concertos “por forma a dinamizar o comércio localizado nesta zona histórica da cidade”.