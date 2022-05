Ameaça de bomba em prédio da Avenida da Liberdade em Lisboa foi falso alarme

Os trabalhadores do prédio evacuado hoje na Avenida da Liberdade, em Lisboa, devido uma ameaça de bomba, já regressaram ao edifício, verificando-se a “inexistência de perigo”, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP (Cometlis).

“O perímetro foi reaberto e as pessoas já puderam regressar ao trabalho” pelas 16:05, adiantou à Lusa a fonte do Cometlis.

O edifício da Generali Seguros tinha sido evacuado ao início da tarde, após a empresa ter recebido um telefonema com uma ameaça de bomba, tendo sido mobilizado para o local uma equipa de inativação de engenhos explosivos.

As autoridades encontraram no primeiro piso do edifício um conjunto de pacotes “de origem desconhecida”, mas após análise verificou-se a “inexistência de perigo”.

No local estiveram também elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).