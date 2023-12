Amarelo Silvestre apresenta “Desempenho” em Canas de Senhorim

A companhia Amarelo Silvestre apresenta esta sexta-feira à noite, e no sábado, no auditório dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, Nelas, distrito de Viseu, o espetáculo de teatro e dança “Desempenho”.

Segundo uma das responsáveis da companhia e do espetáculo, Rafaela Santos, “Desempenho” representa a mulher profissional, na atualidade, com “todas as dificuldades enquanto mulher, intérpretes, mães, criadoras, cidadãs, artistas”.

“E diretoras artísticas das estruturas e dos projetos que desenvolvemos e queremos apresentar e isto levou-nos a um objeto híbrido e a refletir sobre esta dificuldade de ser ‘multitask’”, explicou à agência Lusa Rafaela Santos.

Tudo isto, continuou, a juntar ao facto de a mulher profissional e mãe “também ser cidadã numa sociedade a colapsar” e “artista, perante as consequências diretas do desinvestimento na cultura e no desertificar do Interior”.

“Nós sentimos isso em Canas de Senhorim, que é onde estamos sediados, e tudo isto vai contaminando as nossas criações, este Portugal que estamos a construir e a inclinar cada vez mais para o litoral”, disse.

O espetáculo, que tem a direção artística de Rafaela Santos e Lígia Soares, que também sobem ao palco, com Mário Alberto Pereira, será depois apresentado, em janeiro de 2024, em Coimbra.