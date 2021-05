Alunos do 1o ciclo de Vouzela e Campia visitam Laboratório Móvel das Ciências

Os alunos do 1o ciclo do Agrupamento de Escolas de Vouzela e do Agrupamento de Escolas de Vouzela e

Campia estão a visitar o “Laboratório Móvel das Ciências: Descobre e Explora em Viseu Dão Lafões”, um

autocarro adaptado que se encontra estacionado no concelho de 19 a 25 de maio.

Este laboratório móvel tem como principal objetivo promover o sucesso educativo através de novas

metodologias de ensino-aprendizagem, focadas no aluno, onde as crianças vivenciam ambientes

potenciadores do desenvolvimento, do conhecimento e do pensamento crítico, nomeadamente nas áreas da

robótica e das ciências experimentais.

O “Laboratório Móvel das Ciências: Descobre e Explora em Viseu Dão Lafões” é uma iniciativa da

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e conta com o apoio da Câmara Municipal de Vouzela.