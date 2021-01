Alunos de Gestão Comercial e Vendas organizam Stay on Market: o evento que promete (inov)ação!

No próximo dia 7 de janeiro de 2021, a partir das 14h30, irá ter lugar o evento online Stay on Market, organizado pelos alunos do 2º ano do Curso Técnico Superior Profissional de Gestão Comercial e Vendas, da ESTGV.

É no âmbito da unidade curricular de Organização de Eventos que este projeto surge e este ano, os alunos optaram por promover a formação CTeSP e algumas das vantagens profissionais que lhe estão associadas. Outro dos objetivos do evento é a divulgação de boas práticas empresariais, dando a possibilidade a algumas empresas nacionais, jovens e inovadoras de mostrarem a forma como têm enfrentado a crise económica e social, que se vive atualmente.

Haverá um primeiro painel – New Generation, onde estarão presentes ex-alunos e empresas que tiveram a oportunidade de colaborar com este curso, e ainda, um segundo painel – Rethink the future, do qual farão parte as seguintes empresas: Drag Taste, Skizo, LevarTravel e Pinheirão.

Tendo em conta a atual situação pandémica, o evento decorrerá no formato online onde a participação será feita através da plataforma Zoom. Todos os que desejarem fazer parte deste momento poderão fazer a inscrição e saber mais informações através do website (http://www.estgv.ipv.pt/stayonmarket ) e das redes sociais.

Instagram: https://www.instagram.com/stay_on_market/

Facebook: https://www.facebook.com/StayonMarket