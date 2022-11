Alunos de escolas de turismo conquistam quatro medalhas em conferência europeia

Quatro alunos de escolas de hotelaria e turismo portuguesas conquistaram uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze na 35.ª edição da Conferência Anual & Competições da AEHT – Associação Europeia das Escolas de Hotelaria e Turismo.

No evento organizado pelo Istituto Istruzione Superiore Panzini Senigallia (Itália), Luisa Brum, da escola do Porto, recebeu o ouro no concurso de Hotel Managment, enquanto Matilde Pestana (Porto) e Marco Teixeira (Lamego), foram distinguidos com prata nos concursos de Front Office e Wine Service, respetivamente. Afonso Silva, da escola de Lamego, conquistou o bronze no concurso de Culinary Artes.

A edição deste ano contou com 800 participantes de 22 países da Europa, dos quais 400 eram alunos, concorrentes em 11 modalidades (barista, cocktail, decathlon, pastelaria, serviço de restaurante, destino turístico e pensamento estratégico).

A edição do próximo ano será organizada pela Lituânia, na capital, Vílnius.