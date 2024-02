Alunos de Armamar têm novo pavilhão desportivo

Os alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, de Armamar, passaram a ter um pavilhão desportivo “dotado das melhores condições”, no âmbito de um investimento de cerca de três milhões de euros, anunciou a autarquia.

“Há vários anos estavam identificadas diversas patologias no antigo pavilhão, construído em 1989 e que integrava o espaço da então Escola C+S de Armamar”, no distrito der Viseu, recordou.

O novo pavilhão foi construído no mesmo local do antigo, que foi “demolido para dar lugar a um novo espaço moderno, funcional e apetrechado com os mais recentes requisitos deste tipo de instalações”, acrescentou.